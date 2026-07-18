Milan Futuro, Ibrahimovic Jr riparte dallo Jong AZ Alkmaar: c’è il comunicato ufficiale
Maximilian Ibrahimovic è riparte dallo Jong AZ Alkmaar.
Tramite una nota ufficiale, la società olandese dell'AZ Alkmaar ha annunciato che il figlio di Ibrahimovic Maximilian ripartirà dallo Jong AZ Alkmaar. Il club aspetterà che il giovane recuperi dall'infortunio per poi integrarlo in rosa. Questo il contenuto del comunicato.
"Maximilian Ibrahimović avrà l'opportunità di recuperare da un lieve infortunio e, successivamente, di unirsi allo Jong AZ. Non è ancora chiaro quando l'attaccante diciannovenne tornerà in campo. Una volta rientrato, avrà la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, forte della convinzione di poter diventare, col tempo, una risorsa per il club".
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