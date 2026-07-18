Guidi racconta: "Modric, mentre stava disputando il Mondiale, ha molto gradito le mosse di mercato del nuovo Milan"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Luka Modric, centrocampista croato.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Luka Modric, centrocampista croato: "Luka non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione al Milan, ma sia Gerry Cardinale che Ruben Amorim e i dirigenti sono molto ottimisti sulla sua permanenza. Certo, andrà preparato un nuovo contratto, perché l’opzione sul vecchio è già scaduta e oggi il centrocampista croato è a tutti gli effetti uno svincolato. Non sarà un problema, comunque: l’aspetto economico è l’ultima delle faccende a condizionare la volontà di Modric e non sarebbe una sorpresa vederlo firmare di nuovo un annuale a cifre tutto sommato contenute (nella scorsa stagione guadagnava circa 3,5 milioni di euro netti). In compenso, mentre stava disputando il Mondiale l’ex Real Madrid ha molto gradito le mosse del nuovo Milan. Amorim in panchina, i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila sul mercato.

Una delle prime condizioni poste da Modric per non appendere le scarpe al chiodo era giocare per vincere. O almeno competere per farlo. E se le parole di Cardinale e del nuovo allenatore ("Con Luka ho già parlato due volte, ma se serve una terza per convincerlo, lo farò di nuovo", il virgolettato di Amorim nella conferenza stampa della scorsa settimana) l’hanno incuriosito, i fatti l’hanno spinto sempre di più verso il sì".