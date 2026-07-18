Pellegatti svela: “Lucumi offerto al Milan, il costo è accessibile”

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Pellegatti rivela che Lucumi è stato offerto al Milan

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatto ha svelato quella che sarebbe una suggestione nata nelle ultime ore riguardo un possibile colpo in entrata. Stiamo parlando del difensore del Bologna Lucumì. Queste le sue parole.

"Una suggestione, una notizia, ovvero che Lukumi, il giocatore apprezzato da diverse squadre, sembra sia stato proposto al Milan. Il costo non è un così importante per il difensore, ed è stato proposto al Milan. Questo non vuol dire poi che sicuramente diventerà rossonero, ma la notizia è che è stato proposto"