Giudice non ha dubbi: “Un giocatore con lo stipendio di Foden non può venire in Italia”
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Alessandro Giudice commenta le voci che accostano Foden al Milan.
Sul suo profilo X, Alessandro Giudice commenta i rumors che accostano Foden al Milan. Queste le sue parole
"Su una cosa occorre essere chiari, al di là delle balle che ogni estate volano sul calciomercato: un giocatore con lo stipendio che prende Foden al City non può arrivare in Serie A. Al Milan come in qualsiasi altro club. Zero possibilità".
Su una cosa occorre essere chiari, al di là delle balle che ogni estate volano sul calciomercato: un giocatore con lo stipendio che prende #Foden al #City non può arrivare in Serie A. Al #Milan come in qualsiasi altro club. Zero possibilità.— Alessandro F Giudice (@AFGiudice) July 17, 2026
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