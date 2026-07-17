Giudice non ha dubbi: “Un giocatore con lo stipendio di Foden non può venire in Italia”

Giudice non ha dubbi: “Un giocatore con lo stipendio di Foden non può venire in Italia”MilanNews.it
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Ieri alle 23:50Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Alessandro Giudice commenta le voci che accostano Foden al Milan.

Sul suo profilo X, Alessandro Giudice commenta i rumors che accostano Foden al Milan. Queste le sue parole 

"Su una cosa occorre essere chiari, al di là delle balle che ogni estate volano sul calciomercato: un giocatore con lo stipendio che prende Foden al City non può arrivare in Serie A. Al Milan come in qualsiasi altro club. Zero possibilità".