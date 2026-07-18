Pasotto sul futuro di Rabiot: "Da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot: "A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri"

Per il Milan è arrivato il momento di voltare pagina. Il raduno di lunedì ha inaugurato la preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim come allenatore.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà restituire entusiasmo all'ambiente e riportare risultati importanti. Le prime settimane saranno dedicate all'assimilazione delle sue idee di gioco, mentre il mercato continua a essere una priorità. La società punta a rafforzare la rosa con innesti di qualità per affrontare al meglio gli impegni in Italia e in Europa.

Intanto Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot: "A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri. O meglio, aleggia in particolare sopra l'armadietto di Adrien. Il tonfo dello scorso campionato, fra i vari problemi, ha portato infatti anche alla separazione dell'ex allenatore col suo giocatore prediletto, affetto ovviamente ricambiato dal diretto interessato. La prima cosa a cui tutti hanno pensato in quei giorni di fine maggio è stata "ecco, ora fra i vari big in partenza ci sarà anche Rabiot, che ovviamente seguirà Allegri ovunque andrà". Poi, però, Cardinale ha iniziato una fase di interventismo in prima persona che è piaciuta all'esterno ma soprattutto all'interno del mondo rossonero.

E chi aveva già messo in conto di salutare, quanto meno ha messo tutto in stand by. Rabiot peraltro è legato al Diavolo da un contratto fino al 2028 e quindi, anche volendo, non avrebbe tutta questa agevolezza nel liberarsi. Comunque, da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma. E' però una situazione che va affrontata, appianata e sgombrata subito da ogni possibile equivoco".