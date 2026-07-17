Pizzi: "Il Milan ha sempre incertezze, legate all'allenatore straniero"

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Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dell'allenatore portoghese: "Il Milan ha sempre incertezze, legate all'allenatore straniero"

La nuova stagione del Milan è iniziata con il raduno di lunedì, primo passo della preparazione verso il campionato 2026/27 e dell'avventura di Ruben Amorim sulla panchina rossonera.

Il tecnico portoghese, voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, è chiamato a riportare il club su livelli più alti. I primi allenamenti saranno dedicati al lavoro tattico, mentre la dirigenza continua a seguire con attenzione il mercato. L'obiettivo resta quello di costruire una rosa competitiva per puntare ai vertici in Italia e nelle competizioni europee.

Intanto Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dell'allenatore portoghese: "Il Milan ha sempre incertezze, legate all'allenatore straniero. Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti. In un clima di depressione no nsarà un compito facile anche per lui".