Serafini: "Il presenzialismo quasi esasperato di Cardinale rispetto alla quotidianità rossonera è in gravissimo ritardo di 4 anni"

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Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla presenza nel Milan di Gerry Cardinale

È cominciata ufficialmente la preparazione del Milan per la nuova stagione. Il raduno di lunedì ha aperto il lavoro in vista del campionato 2026/27, il primo con Ruben Amorim alla guida tecnica.

L'allenatore portoghese, fortemente voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà riportare entusiasmo e continuità di risultati. Le prime settimane saranno dedicate alla crescita tattica del gruppo, mentre il mercato resta in continua evoluzione. La società continua a cercare rinforzi per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

Intanto nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla presenza nel Milan di Gerry Cardinale: "Il presenzialismo quasi esasperato di Gerry Cardinale rispetto alla quotidianità rossonera, è in gravissimo ritardo di 4 anni. In attesa di vedere se a questa assiduità seguiranno fatti concreti nell’allestimento e nell’ambizione di una rosa altamente competitiva, dia la sterzata più importante per il nuovo corso societario (se finalmente è stato imboccato, un nuovo corso): escluda Zlatan Ibrahimovic da qualsiasi ingerenza gestionale. La ventilata conferma di Maignan, Rabiot e sembrerebbe anche Modric, è di sicuro una buona base di partenza: il recupero del milanismo parte assolutamente, indiscutibilmente da identikit umani e professionali come i loro".