Pizzi sul Milan: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"
MilanNews.it
Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dei rossoneri: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"
Il Milan ha dato il via alla preparazione estiva con il raduno di lunedì, che ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 e l'era di Ruben Amorim.
Il tecnico portoghese, scelto con convinzione dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà rilanciare una squadra reduce da mesi complicati. Le prime sedute serviranno a introdurre il nuovo sistema di gioco, mentre la società continua a muoversi sul mercato.
La dirigenza lavora per aggiungere i tasselli mancanti e consegnare all'allenatore una rosa all'altezza delle ambizioni. Intanto Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dei rossoneri: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti. In un clima di depressione non sarà un compito facile anche per lui".
Pubblicità
News
Pasotto sul futuro di Rabiot: "Da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma"
Le più lette
1 Pasotto sul futuro di Rabiot: "Da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma"
17/07 Il vivaio incassa anche a distanza di anni: dalla Fifa quasi un miliardo di dollari ai club formatori
Primo Piano
Primo PianoFofana fuori dallo spartito di Amorim: muscoli senza regia, ecco perché il portoghese può rinunciarvi
Primo PianoESCLUSIVA MN - Evani: "Il Milan di Sacchi nacque dopo l'eliminazione in Coppa UEFA contro l'Espanyol. Il leader di quella squadra? Il gioco"
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com