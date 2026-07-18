Pizzi sul Milan: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"

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Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dei rossoneri: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"