Pizzi sul Milan: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"

Pizzi sul Milan: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"MilanNews.it
Oggi alle 00:48News
di Federico Calabrese
Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dei rossoneri: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti"

Il Milan ha dato il via alla preparazione estiva con il raduno di lunedì, che ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 e l'era di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, scelto con convinzione dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà rilanciare una squadra reduce da mesi complicati. Le prime sedute serviranno a introdurre il nuovo sistema di gioco, mentre la società continua a muoversi sul mercato.

La dirigenza lavora per aggiungere i tasselli mancanti e consegnare all'allenatore una rosa all'altezza delle ambizioni. Intanto Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato così proprio dei rossoneri: "Sta facendo colpi importanti, perché Ramos e Gila sono forti. In un clima di depressione non sarà un compito facile anche per lui".