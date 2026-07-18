Giudice su Foden al Milan: "Un'altra operazione alla Ramos desterebbe perplessità. Nessuno in Italia può permetterselo"

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Alessandro Giudice si è così espresso su X precisando quanto scritto sulla presunta trattativa per portare Phil Foden, ala del Manchester City, al Milan.

Alessandro Giudice, manager, consulente aziendale e opinionista per il Corriere dello Sport, si è così espresso su X precisando quanto scritto sulla presunta trattativa per portare Phil Foden, ala del Manchester City, al Milan: "Cerchiamo di chiarire quanto scritto su Foden a beneficio dei soliti che non capiscono. Come detto anni fa su Vlahovic, i costi di un’operazione Foden non sono nei parametri di nessun club italiano. Vlahovic non era alla portata della Juve, come i fatti hanno dimostrato, ma la Juve lo comprò, suicidandosi. Anche ora a nessuno è vietato fare operazioni autolesionistiche. Goncalo Ramos in effetti è un’operazione molto ardita. Ma appunto perché ha appena fatto Ramos farne un altro di quella portata desterebbe molte perplessità.

Foden al Milan: le parole di Claudio Raimondi

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, si è così espresso a MilanNews.it sulla clamorosa idea Foden per il mercato del Milan: "Ci sono tanti fattori e diverse condizioni che devono essere messe assieme. Foden ha un solo anno di contratto con il Manchester City e il Milan, se dovesse cedere Leao alle cifre che chiede, cioè 50-60-70 milioni di euro, potrebbe davvero pensare al grande colpo. L'ingaggio tra i due è lo stesso. L'agente lo sta proponendo un po' in giro, anche perché Foden vuole rilanciarsi dopo aver perso la titolarità a Manchester e la nazionale, non essendo rientrato tra i convocati per il Mondiale".