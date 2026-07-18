News MN - Kostic concentrato sul Milan: vuole la conferma in prima squadra

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Il giovane neo attaccante del Milan Andrej Kostic, montenegrino del 2007, è concentrato sull'ottenere la conferma in prima squadra

Quando lo scorso 31 marzo il giovane attaccante montenegrino Andrej Kostic, classe 2007, veniva ufficializzato come nuovo calciatore del Milan, nel comunicato si sottolineava come il giocatore sarebbe entrato a far parte del progetto di Milan Futuro. Questo sarà tutto da vedere, dal momento che Kostic è stato convocato per il raduno del Milan in prima squadra da Ruben Amorim e da lunedì si sta allenando con i "grandi", condividendo il ruolo di centravanti con Francesco Camarda: i due reggeranno il peso dell'attacco almeno nella prima amichevole contro il Celtic.

KOSTIC VUOLE MERITARSI LA CONFERMA

Tra Milan Futuro e voci di un possibile prestito in Serie B dove poter andare a giocare con continuità, il futuro di Andrej Kostic è tutto da scoprire. Quel che è certo, secondo quanto apprende la redazione di MilanNews.it, è che il calciatore al momento non pensa a voci o indiscrezioni di calciomercato ma è concentrato sul lavoro quotidiano a Milanello, una concreta opportunità di mettersi in mostra davanti ad Amorim e al suo staff. Il sogno del montenegrino è di meritarsi la conferma in prima squadra.