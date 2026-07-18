Coventry su Tomori e Loftus-Cheek: Lampard pensa al doppio colpo

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Il futuro di Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori potrebbe essere in Inghilterra: interesse da parte del Coventry per i due rossoneri

Loftus-Cheek e Tomori potrebbe fare ritorno in Inghilterra nel corso di quest'estate di calciomercato. Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, entrambi i giocatori del Milan sono finiti nel mirino del Coventry City, neopromosso in Premier League e allenato da Frank Lampard.

Il tecnico inglese conosce bene i due rossoneri, avendoli già guidati in passato nelle giovanili del Chelsea, e avrebbe chiesto informazioni sulla loro situazione. Al momento si tratta soltanto di primi sondaggi, ma il club inglese potrebbe presto approfondire il discorso nei giorni che verranno.