Pervis Estupinan a un passo dal trasferimento all'Aston Villa
Ci siamo, Pervis Estupinan è a un passo dal trasferimento all'Aston Villa dal Milan. A riportarlo è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto che ha scritto proprio così sul suo account X, riprendendo l'indiscrezione delle ultime ore. Il giocatore ecuadoriano aveva da diverso tempo l'accordo con il club inglese, in cui ritroverà un tecnico come Unai Emery con cui ha avuto un grande periodo di carriera ai tempi del Villarreal nella Liga spagnola.
Il sudamericano era arrivato al Milan solo l'estate scorsa: acquistato per circa 17 milioni di euro, il calciatore ha deluso le aspettative facendosi soffiare il posto da titolare, dopo poche settimane, dal giovane Davide Bartesaghi. L'unico squillo della sua parentesi milanista rimane il gol vittoria nel Derby contro l'Inter. Si aspetta la formalizzazione della trattativa nelle prossime ore.
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