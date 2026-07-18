Amelia consiglia: “Milan, prendi Pellegrini! Ragazzo serio che alza il livello della squadra”

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Amelia consiglia al Milan di acquistare Pellegrini.

Intervistato nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex portiere del Milan Marco Amelia ha dichiarato un colpo in entrata che secondo lui sarebbe perfetto per il Milan, ovvero Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole.

"C'è un giocatore che prenderei al Milan che è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. Io fossi il Milan prenderei un giocatore come lui che è un giocatore molto tecnico, un giocatore che lo metti nel 3-4-2-1 insieme a Pulisic, in quella zona lì. Sì, ecco, sono quei giocatori che nel Milan aumentano ancora di più il loro livello. Lorenzo è un giocatore che qui in questo momento è capitano, però qui sai, i capitani della Roma hanno sempre avuto una certa storia, ma Lorenzo è un ragazzo serio, per bene, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte. Sta aspettando il rinnovo con la Roma, lui vorrebbe rimanere. Però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini".