Di Stefano: "Non credo che il Milan avrà o vorrà avere altri 100 milioni da mettere a fondo perduto nel mercato"

vedi letture

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan e le prossime mosse rossonere.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan e le prossime mosse rossonere: “Io credo che le cose dovranno essere parallele. Non credo che il Milan avrà o vorrà avere altri 100 milioni da mettere ‘a fondo perduto’ nel mercato. E credo che sia anche corretto che il Milan venda. La squadra lo fa l'ambiente dello spogliatoio e se nella squadra lasci delle pedine come Tomori, che personalmente stimo, ma che tu hai deciso che non farà più parte del progetto, non gioca e ha poca continuità, c'è un rischio”.

Il Milan e l'ennesima rivoluzione

"Credo - ha spiegato Peppe Di Stefano sul nuovo Milan - che in questi casi bisogni resettare. Hai fatto una rivoluzione dirigenziale e a livello tecnico? Ecco, io credo che vada fatta anche a livello di campo, e nel minor tempo possibile. Sarà importante cedere e non è semplice. L'anno scorso Igli Tare è stato molto bravo e molti hanno sottovalutato il suo lavoro. Non cambio il giudizio su Tare dopo l'ultima partita perché vendere tutti i giocatori che ha venduto a quelle cifre, rappresenta un compito arduo, forse un'impresa. Cedere non è mai semplice, soprattutto se ti chiami Milan e se le altre società sanno che questi giocatori sono in esubero. È complicato trovare facilmente delle soluzioni economiche, vantaggiose e tattiche".