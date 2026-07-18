Calciomercato MN - Ag. Kostic: "Il Milan lo considera un investimento per il futuro"

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Secondo l'agente di Kostic, il Milan considera il centravanti classe 2007 un investimento per il futuro del club rossonero

Il Milan sta affrontando questa prima parte di preparazione estiva con due giovani attaccanti, un classe 2008 e un classe 2007. Si tratta di Francesco Camarda e del nuovo arrivato in casa rossonera Andrej Kostic. Entrambi saranno protagonisti sicuramente a Glasgow contro il Celtic nella prima amichevole fra sette giorni e, chissà, magari anche oltre in tournée o quando inizieranno gli impegni ufficiali. Darko Ristic, agente di Kostic, ha parlato del progetto che il Milan ha in serbo per il suo assistito ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Un estratto delle sue dichiarazioni.

IL MILAN CONSIDERA KOSTIC UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Il commento dell'agente di Kostic, Darko Ristic, sul piano che il Milan prevede per il centravanti classe 2007: "Il Milan ha acquistato Andrej perché lo considera un investimento per il futuro, ma anche un calciatore già capace di misurarsi immediatamente su un palcoscenico importante. È un attaccante di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già maturato un’esperienza significativa sia nel calcio dei grandi sia a livello internazionale. Sono convinto che il Milan abbia un piano preciso per la sua crescita e noi siamo totalmente allineati con il club. La priorità è aiutarlo a esprimere pienamente il proprio potenziale, passo dopo passo".