Francia-Inghilterra, Maignan e Rabiot titolari nella finale 3-4 posto
Ultimo match prima della finale tra Spagna e Argentina: questa sera si affrontano Francia e Inghilterra nella finale dei Mondiali per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23.00: Maignan e Rabiot titolari anche questa sera.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Rabiot, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. A disp.: Samba, Risser, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, L. Hernandez, M. Koné, Tchouameni, Kantè, Akliouche, Dembelé, Thuram, Barcola, Mateta. Ct. Deschamps
INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Rogers; Saka, Eze, Rashford; Toney. A disp.: Pickford, Trafford, O'Reilly, Stones, Chalobah, Burn, James, Bellingham, J. Henderson, Kane, Gordon, Watkins, Madueke. Ct. Tuchel
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