Atta ammirato: "Incontrare Modric è stato speciale. Anche a 40 anni è fortissimo"

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Arthur Atta, ex Udinese e nuovo giocatore della Fiorentina, ha rivelato le sue emozioni quando ha sfidato in campo Luka Modric

Tra i diversi colpi che la Fiorentina del nuovo corso Fabio Paratici-Fabio Grosso ha fatto, c'è anche il centrocampista offensivo Arthur Atta: il francese in arrivo dall'Udinese era sulla lista di diversi club e anche il Milan ci aveva fatto un pensierino. In una sua recente intervista concessa a Romanzo Calcistico, il nuovo calciatore viola ha raccontato alcune tappe della sua carriera. Nel racconto si è soffermato anche sulla partita contro Luka Modric dello scorso settembre, quando alla quarta giornata si giocò Udinese-Milan.

MODRIC FORTISSIMO ANCHE A 40 ANNI

Le parole di ammirazione di Arthur Atta nei confronti di Luka Modric, centrocampista che il Milan vuole trattenere un'altra stagione: "Incontrare Modric è stato qualcosa di speciale. Era la quarta partita e con l'Udinese affrontavamo il Milan. Sapevamo quanto fosse forte, anche se qualcuno pensava non fosse più quello di un tempo. Alla fine della gara ci siamo detti tutti la stessa cosa: è fortissimo anche a 40 anni"