MN - L'agente di Kostic parla della concorrenza sana al Milan tra Andrej e Camarda

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Darko Ristic, agente dell'attaccante classe 2007 Andrej Kostic, ha parlato della concorrenza al Milan con Francesco Camarda

A oggi, in quel di Milanello, sono due i centravanti su cui può fare affidamento Ruben Amorim. Sono entrambi under 2007: uno è il montenegrino Andrej Kostic, appena arrivato in rossonero, l'altro è Francesco Camarda, rientrato dal prestito al Lecce. Entrambi avranno l'occasione di mettersi in mostra in questa fase di preparazione, sfruttando anche le amichevoli a disposizione. Darko Ristic, agente di Kostic, a MilanNews.it ha parlato di questa concorrenza molto giovanile: un estratto delle sue dichiarazioni.

L'AGENTE DI KOSTIC PARLA DELLA CONCORRENZA SANA CON CAMARDA

Le parole di Darko Ristic, agente di Andrej Kostic, sulla concorrenza sana tra il suo assistito e il quasi coetaneo Francesco Camarda: "Camarda è un giocatore di grande talento. Entrambi fanno parte di una generazione giovane ed entusiasmante e penso che sia positivo che possano stimolarsi a vicenda ogni giorno. Una sana competizione aiuta i giovani calciatori a migliorare. Credo sinceramente che entrambi abbiano tutte le qualità necessarie per diventare giocatori importanti per il Milan in futuro e per ricoprire un ruolo di primo piano nel calcio italiano ed europeo. Dal punto di vista del Milan, è davvero un bel “problema” da avere".