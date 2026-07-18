W. Sabatini sul Milan: “Non ho capito la rivoluzione societaria, questi fondi non hanno un volto”
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Walyer Sabatini commenta l’arrivo di Amorim al Milan e la rivoluzione societaria attuata da Cardinale.
La stagione dei rossoneri è ormai iniziata: tante novità, alcuni volti nuovi e molto lavoro ancora da fare. In questa prima settimana i giocatori convocati stanno svolgendo sessioni mattutine di allenamenti a Milanello, guidate chiaramente da Ruben Amorim. E proprio in merito al tecnico portoghese si è espresso Walter Sabatini alla Gazzetta dello Sport, nel settimanale dal titolo "Sportweek". Queste le sue parole.
"È lo sbarco in Normandia dei portoghesi, ma la decisione di fare piazza pulita non l’ho capita. Al tempo, mandare via Massara e Maldini fu sbagliato. Questi fondi non hanno un volto, agiscono come tagliatori di teste e non privilegiano la gestione umana di una squadra".
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