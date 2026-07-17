Braglia: "Milan da scudetto? Per me no, i giocatori che ha preso devono comunque dimostrare qualcosa"

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda se il Milan potrebbe giocarsi lo scudetto: "Il Milan? Per me no, i giocatori che ha..."

Con il raduno di lunedì è iniziata ufficialmente la preparazione del Milan per la stagione 2026/27, la prima sotto la guida di Ruben Amorim.

L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, avrà il compito di riportare il club ai vertici dopo un periodo difficile. Le prime sedute saranno dedicate ai suoi principi tattici, mentre la dirigenza continua a lavorare sul mercato.

L'obiettivo è consegnargli una rosa competitiva, in grado di lottare per traguardi importanti in Italia e in Europa.

Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda se il Milan potrebbe giocarsi lo scudetto: "Il Milan? Per me no, i giocatori che ha preso devono comunque dimostrare qualcosa. Goncalo Ramos può rilanciarsi in Italia, poi vediamo se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot e vedremo a quel punto che Milan sarà".