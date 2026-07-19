Milan, idea Hojbjerg per Amorim: esperienza e equilibrio davanti alla difesa

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Pierre Emile-Hojbjerg potrebbe essere il profilo ideale per la mediana del Milan, non solo per costi ma anche e soprattutto per caratteristiche

Pierre-Emile Hojbjerg è l'ultima idea del Milan per rinforzare la mediana. Il centrocampista danese, attualmente al Marsiglia, potrebbe lasciare il club francese dopo appena due stazioni a condizioni favorevoli e rappresenta un profilo particolarmente gradito a Ruben Amorim, soprattutto per le sue qualità tecniche e fisiche, adatte allo stile di gioco del portoghese.

Il lusitano cerca infatti un giocatore capace di proteggere la difesa, garantire ordine nella zona centrale e mantenere l'equilibrio quando gli esterni si spingono in avanti. Caratteristiche che il trentenne ha mostrato nel corso della propria carriera.

IL MEDIANO IDEALE PER AMORIM

Nel 3-4-2-1 immaginato da Amorim, Hojbjerg potrebbe agire come riferimento davanti ai tre centrali di difesa. Il danese abbina fisicità, capacità di recuperare palloni e disciplina tattica, oltre a una buona esperienza nella gestione del possesso.

Il suo nome era già stato accostato al Milan prima del trasferimento al Marsiglia, ma ora sarebbe tornato d'attualità proprio per la necessità rossonera di inserire un centrocampista affidabile e pronto immediatamente. Il possibile arrivo dipenderà anche dalle uscite e dalle successive valutazioni sulla composizione definitiva della mediana.

NUMERI IMPORTANTI

Nell'ultima stagione in Ligue 1, da capitano, Hojbjerg ha collezionato 34 presenze, realizzando anche 4 gol e 5 assist. Numeri significativi per un giocatore il cui compito principale resta quello di garantire equilibrio in mezzo al campo. L'ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione sarebbe ampiamente alla portata del Milan.

A rendere ancora più interessante il profilo del danese la sua esperienza internazionale maturata in squadre importanti come Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. In rossonero ritroverebbe inoltre Adrien Rabiot, con il quale ha condiviso lo spogliatoio proprio a Marsiglia, dove ha dimostrato di essere ancora molto affidabile.