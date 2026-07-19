Gazzetta: "Estupinan-Aston Villa bloccata: il Milan aspetta il rilancio"
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La trattativa tra il Milan e l'Aston Villa per Pervis Estupinan ha subito una frenata. Manca ancora l'intesa economica tra i due club
Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra il Milan e l'Aston Vila per Pervis Estupinan ha subito una frenata, nonostante il giocatore abbia già dato massima disponibilità al ritorno di Premier League, trovando anche un accordo massima con il club di Birmingham.
Quello che manca è però l'intesa economica tra i due club, con il Diavolo che non intende cedere l'esterno a condizioni poco vantaggiose. L'ecuadoriano dovrebbe quindi rientrare a Milanello dopo le vacanze post Mondiale, aggregandosi alla squadra anche per la tournée. La situazione potrebbe cambiare soltanto in caso di un rilancio da parte dell'Aston Villa.
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