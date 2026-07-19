Calciomercato Fabrizio Romano: "L'uscita di Leao è fondamentale e propedeutica alle entrate. Su Rafa per ora interesse concreto solo dalla Turchia"

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Fabrizio Romano parla del futuro di Leao: sul portoghese in uscita dal Milan al momento non c'è niente dalla Premier League

Nella giornata odierna si è parlato di un interesse del Chelsea per Rafa Leao, sempre in uscita dal Milan. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube specifica che il portoghese rimane in uscita, anche se al momento i Blues non hanno mosso nessun passo concreto. Le sue parole:

FUTURO LEAO, PARLA FABRIZIO ROMANO

“A proposito di uscite, sul nome di Rafa Leao oggi si è parlato di Chelsea, e questo accostamento al Chelsea penso sia abbastanza naturale per tutto quello che circola attorno a Leao. Oggi il Chelsea non sta lavorando all’operazione Leao, posso dirlo con certezza perché ha già preso un giocatore in quella posizione che è Morgan Rodgers. Poi sì, può fare anche il 10, può avere un utilizzo tattico diverso, ma oggi il Chelsea non sta lavorando all’operazione Leao. Su Leao vi ricordo un paio di pezzi della vicenda. Il primo riguarda il discorso del Milan: per il Milan è un giocatore in vendita, considerato in uscita. Il secondo discorso riguarda il lavoro su determinati campionati.

Dall’Arabia Saudita può arrivare qualcosa per Leao, ci sono stati già dei movimenti. Dalla Turchia sono arrivate le uniche proposte vere, scritte, a Rafa Leao e a chi gli sta vicino. Al momento solo Turchia, mentre dall’Arabia sono iniziati dei movimenti aspettando le offerte. La speranza di Leao è che possa muoversi anche qualcosa a livello di Premier League, Liga, top campionati, per provare a lasciare la Serie A e provare un’esperienza in un campionato top europeo dopo aver giocato in Portogallo, in Francia col Lille e poi in Italia col Milan. Leao aspetta questo tipo di valutazioni ma saranno ore importanti quelle che inizieranno dalla prossima settimana per entrare nuovamente nel vivo del mercato del Milan, dopo un inizio fortissimo, una fase di assestamento, e un Milan che ora vuole continuare a lavorare perché l’uscita di Leao è fondamentale e propedeutica alle entrate. Sarà un passaggio importantissimo delle prossime settimane di mercato rossonero”.