Milan interessato ad Hojbjerg: quanto costa. Primi contatti con gli agenti

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Il 30enne danese "interessa - spiega il Corriere dello Sport - perché perfetto per ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa".

Oltre al nome di Kostantinos Karetsas (CLICCA QUI per le ultime notizie), l’altro profilo che il Milan sta seguendo sul mercato in entrata è l’esperto centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg. Il 30enne danese "interessa - spiega il Corriere dello Sport - perché perfetto per ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa. Hojbjerg è in uscita dal Marsiglia e potrebbe andare via anche a condizioni favorevoli, ovvero una cifra tra i dieci e quindici milioni. Il Diavolo è interessato e ha cominciato a prendere informazioni con i suoi agenti".

De Zerbi aveva citato proprio Hojbjerg e Rabiot

Roberto De Zerbi, allora allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del litigio dell'anno scorso tra Rabiot e Rowe che ha costretto poi il Marsiglia a mettere i due giocatori sul mercato. L'allenatore bresciano, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua: "Questi sono i fatti: lunedì, quando la decisione è stata comunicata ai giocatori, era temporanea. Poi le cose sono precipitate, ma non a causa del Club ma a causa di chi sta intorno (a Rabiot, ndr). Sto mettendo da parte il mio orgoglio. Quando la mamma di Rabiot dice che abbaio è vero, come potete vedere nella serie TV sul Marsiglia. Ma ogni tanto sono anche capace di dimostrare affetto a Rabiot e mostrargli che lo supportiamo. Dieci giorni fa, quando stava cercando una casa, gli ho detto che gli avrei dato la mia in Aix-en-Provence e che sarei andato in un hotel. L'ho fatto per lui. Ma non ho bisogno di perdere la dignità per un giocatore che ci fa vincere le partite: tutti devono dimostrare rispetto, da Vaz a Rabiot fino ad Hojbjerg".