Milan interessato ad Hojbjerg: quanto costa. Primi contatti con gli agenti
Oltre al nome di Kostantinos Karetsas (CLICCA QUI per le ultime notizie), l’altro profilo che il Milan sta seguendo sul mercato in entrata è l’esperto centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg. Il 30enne danese "interessa - spiega il Corriere dello Sport - perché perfetto per ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa. Hojbjerg è in uscita dal Marsiglia e potrebbe andare via anche a condizioni favorevoli, ovvero una cifra tra i dieci e quindici milioni. Il Diavolo è interessato e ha cominciato a prendere informazioni con i suoi agenti".
De Zerbi aveva citato proprio Hojbjerg e Rabiot
Roberto De Zerbi, allora allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del litigio dell'anno scorso tra Rabiot e Rowe che ha costretto poi il Marsiglia a mettere i due giocatori sul mercato. L'allenatore bresciano, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua: "Questi sono i fatti: lunedì, quando la decisione è stata comunicata ai giocatori, era temporanea. Poi le cose sono precipitate, ma non a causa del Club ma a causa di chi sta intorno (a Rabiot, ndr). Sto mettendo da parte il mio orgoglio. Quando la mamma di Rabiot dice che abbaio è vero, come potete vedere nella serie TV sul Marsiglia. Ma ogni tanto sono anche capace di dimostrare affetto a Rabiot e mostrargli che lo supportiamo. Dieci giorni fa, quando stava cercando una casa, gli ho detto che gli avrei dato la mia in Aix-en-Provence e che sarei andato in un hotel. L'ho fatto per lui. Ma non ho bisogno di perdere la dignità per un giocatore che ci fa vincere le partite: tutti devono dimostrare rispetto, da Vaz a Rabiot fino ad Hojbjerg".
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