Calciomercato Sondaggio del Galatasaray per Pulisic: il Milan vuole blindarlo

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Christian Pulisic ricercato anche dal campionato turco: lo statunitense è stato sondato dal Galatsaray mentre il Milan vuole blindarlo

Non solo le sirene che lo riporterebbero a casa, in MLS, per Christian Pulisic in quest'estate ci sono anche le tentazioni dalla Turchia. I colleghi della redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, riferiscono quest'oggi che il Galatasaray avrebbe fatto un sondaggio per Pulisic, attaccante americano del Milan. Al momento si tratta solamente di un interesse manifestato senza offerte nè al calciatore, nè tantomeno al club rossonero: una semplice raccolta di informazioni per capire se si può imbastire un'operazione.

GALATASARAY SU PULISIC: IL MILAN LO VUOLE BLINDARE

Il Galatasary non è la prima squadra interessata a Christian Pulisic quest'estate. Durante il Mondiale e anche negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse del New York City FC che sarebbe pronto a fare un'offerta importante al calciatore nel momento in cui decidesse di tornare in America. Come per questa indiscrezione, anche per la pista turca regge la posizione del Milan che vuole, dal canto suo, blindare Pulisic. Gerry Cardinale e Ruben Amorim ne vogliono fare il perno della ripartenza milanista e sono pronti a offrirgli un rinnovo importante: il suo contratto scade nel 2027 ma c'è un'opzione automatica di rinnovo per un altro anno.