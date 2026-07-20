Pellegatti e il no di Cardinale per Estupinan all'Aston Villa: "Forse il Milan gioca per riuscire ad avere la cifra più alta possibile"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa che potrebbe portare Estupinan dal Milan all'Aston Villa.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa che potrebbe portare Pervis Estupinan dal Milan all'Aston Villa:"L'Aston Villa sarebbe pronto a mettere 20 milioni di euro per Estupinian e questa ci sembrava una bella notizia. Invece dal Milan ci dicono che per adesso non c'è intenzione di venderlo. La domanda però è un'altra: strategia? Visto che i dirigenti dell'Aston Villa si sono portati a casa 140 milioni dalla cessione di Rogers al Chelsea, forse il Milan forte dell'idea che l'Aston Villa ha le casse ben piene, ben ricolmi di sterline, allora magari gioca per riuscire ad avere la cifra più alta possibile, però possiamo dire adesso che potrebbe esserci una frenata".

La cessione di Musah

Su un'altra cessione, quella di Yunus Musah, Pellegatti ha fornnito questo aggiornamento: "Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. Un giocatore che può avere delle sfaccettature interessanti che il Milan non ha saputo magari cogliere. Il fatto però che abbia giocato poco nel Milan, ma soprattutto poi anche nell'Atalanta, chiaramente ci fa pensare che dobbiamo augurarci che Amorim riesca a vedere qualcosa in lui perché fino adesso ha fatto vedere veramente poco, un giocatore assolutamente normale".