Calciomercato Retroscena Karetsas: scout del Milan lo hanno incontrato a novembre. E i dati sono tutti positivi

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Il Corriere dello Sport apre la sua pagina dedicata al Milan con il nome di Kostantinos Karetsas, trequartista greco del Genk.

Il Corriere dello Sport, come già scritto nei giorni scorsi sulle pagine del quotidiano romano, apre la sua pagina dedicata al Milan con il nome di Kostantinos Karetsas, il preferito della dirigenza rossonera per occupare il ruolo di trequartista di destra richiesto da Amorim.

Quest'oggi c'è l'aggiunta di un retroscena: "Nello scorso novembre - si legge - degli emissari del Milan furono individuati in Belgio in occasione della sfida tra Genk e Basilea di Europa League per osservare dal vivo il talento greco Kostantinos Karetsas, trequartista classe 2007. Un monitoraggio che poi è proseguito per tutta la stagione e che ora porta il club rossonero ad essere tra le squadre fortemente interessate al talentuoso mancino del Genk".

Il prezzo e la concorrenza per Karetsas

Nell’idea tattica di Amorim, Karetsas andrebbe collocato alle spalle di Gonçalo Ramos per sfruttare la rapidità e il controllo nello stretto e soprattutto il dribbling. A favorire il nome del greco sono, in particolare, "le indicazioni e i dati in possesso dei dirigenti Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt", che "sono tutti positivi", però bisognerebbe battere la concorrenza per riuscire a mettere le mani sul giocatore. Infatti, per Karetsas, si è fatto avanti il Borussia Dortmund da tempo, cominciando una trattativa con il Genk: "il prezzo stabilito - conferma Antonio Vitiello sul Corriere dello Sport - dalla società belga è di almeno 35 milioni di euro, se non addirittura 40 milioni. Il contratto del 18enne scade nel 2029 ma la cessione in estate viene considerata quasi scontata".