Il prestito oneroso con riscatto in caso di Europa è la formula che preferisce Lotito per Musah

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Daniele Rindone, giornalista esperto del mondo Lazio, si è così espresso sul Corriere dello Sport sull'idea Musah per i biancocelesti.

Daniele Rindone, giornalista esperto del mondo Lazio, si è così espresso sul Corriere dello Sport sull'idea Musah per i biancocelesti: "E’ spuntato Musah del Milan, rientrato dal prestito all’Atalanta. Ha varie caratteristiche nelle corde, è rimasto sempre un’idea di giocatore. Mezzala, mediano, anche esterno nel centrocampo a 4. Musah ha 23 anni, cerca un’altra sistemazione, è stato offerto. Non è escluso che Milan e Lazio ne abbiano parlato durante la trattativa per Gila. A Formello può interessare solo a titolo temporaneo. Si vocifera di una richiesta in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto a 18 legato all’Europa. Un riscatto improbabile perché lo è pensare ad una Lazio europea tra un anno. Ma è una formula che Lotito sta utilizzando da gennaio, gli consente di acquisire giocatori part-time senza impegnarsi. Maldini dall’Atalanta era arrivato in prestito con riscatto legato all’Europa League. E’ tornato a Bergamo".

Musah si allena a MIlanello

È cominciata la preparazione a Milanello! Queste le info utili tra convocati, ritorni in gruppo e amichevoli estive.

MILAN, I CONVOCATI ATTUALI PER IL RADUNO

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi