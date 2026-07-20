Offertona per Leao: 10 milioni a stagione. Ma Rafa non apre al trasferimento

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’unico club a essersi interessato seriamente a Leao è il Galatasaray.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’unico club "a essersi interessato seriamente a Leao è il Galatasaray, che non è andato per ora oltre alla proposta d’ingaggio per il giocatore (circa 10 milioni netti a stagione), senza poi approfondire il discorso col Diavolo. Anche perché, al momento, Rafa non apre a un trasferimento in Turchia".

Leao è sulla lista dei partenti

Del futuro di Leao ha parlato sul suo canale Youtube anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano: “A proposito di uscite, sul nome di Rafa Leao oggi si è parlato di Chelsea, e questo accostamento al Chelsea penso sia abbastanza naturale per tutto quello che circola attorno a Leao. Oggi il Chelsea non sta lavorando all’operazione Leao, posso dirlo con certezza perché ha già preso un giocatore in quella posizione che è Morgan Rodgers. Poi sì, può fare anche il 10, può avere un utilizzo tattico diverso, ma oggi il Chelsea non sta lavorando all’operazione Leao. Su Leao vi ricordo un paio di pezzi della vicenda. Il primo riguarda il discorso del Milan: per il Milan è un giocatore in vendita, considerato in uscita. Il secondo discorso riguarda il lavoro su determinati campionati.

Dall’Arabia Saudita può arrivare qualcosa per Leao, ci sono stati già dei movimenti. Dalla Turchia sono arrivate le uniche proposte vere, scritte, a Rafa Leao e a chi gli sta vicino. Al momento solo Turchia, mentre dall’Arabia sono iniziati dei movimenti aspettando le offerte. La speranza di Leao è che possa muoversi anche qualcosa a livello di Premier League, Liga, top campionati, per provare a lasciare la Serie A e provare un’esperienza in un campionato top europeo dopo aver giocato in Portogallo, in Francia col Lille e poi in Italia col Milan. Leao aspetta questo tipo di valutazioni ma saranno ore importanti quelle che inizieranno dalla prossima settimana per entrare nuovamente nel vivo del mercato del Milan, dopo un inizio fortissimo, una fase di assestamento, e un Milan che ora vuole continuare a lavorare perché l’uscita di Leao è fondamentale e propedeutica alle entrate. Sarà un passaggio importantissimo delle prossime settimane di mercato rossonero”.