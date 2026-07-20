Calciomercato Ci risiamo? Eccoci dal Belgio: Milan su Karetsas, ma il Genk vuole la cessione record. Già tanti no

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Secondo quanto riportato da HLN-be, autorevole testata sportiva belga, il Milan è entrato nella corsa per ingaggiare Karetsas.

Secondo quanto riportato da HLN-be, autorevole testata sportiva belga, "il Milan è entrato nella corsa per ingaggiare Kos Karetsas (18) dal Racing Genk". Una notizia che ha trovato ampie conferme su MilanNews.it e sui vari quotidiani sportivi italiani.

Al momento, però, il Borussia Dortmund - specificano in belgio - "rimane il pretendente più concreto per il giovane greco, ma il Milan sta seguendo da vicino la situazione. I rossoneri hanno chiuso al quinto posto in Serie A la scorsa stagione e giocheranno in Europa League la prossima. Tuttavia, gli italiani non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale. Il Dortmund lo ha fatto diverse volte. Sebbene l'ultima proposta dei tedeschi superi il record del Genk stabilito da Tolu Arokodare (26 milioni di euro al Wolverhampton), il Genk punta ad incassarne di più. Secondo alcune fonti, sperano di ottenere 35 milioni di euro nel Limburgo".

Karetsas al Milan: dove giocherebbe

Nel 3-4-2-1 di Amorim sarebbe naturale immaginarlo da trequartista di destra alle spalle della punta. Da quella posizione posizione ricevere tra le linee, dialogare con il quarto di centrocampo, attirare più avversari e liberare spazio per gli inserimenti di Gonçalo Ramos o di chi giocherà sul lato opposto. Sarebbe l'uomo capace di trasformare un possesso ordinato in un'azione improvvisamente verticale, proprio quello che sta cercando il tecnico lusitano.