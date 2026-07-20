Fabrizio Romano sul mercato del Milan: "L’idea di Amorim è di aggiungere un giocatore dietro le punte"

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In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano si è così espresso sulle richieste di Amorim per il calciomercato del Milan.

In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sulle richieste di Amorim per il calciomercato del Milan: "Adesso calma, dopo Gonçalo Ramos e Gila il Milan prende un attimo per lavorare alle cessioni e individuare i prossimi obiettivi, ma l’idea di Amorim è di aggiungere un giocatore dietro le punte. Almeno un giocatore dietro le punte che possa dare passo, fantasia e qualità. Oggi Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo pezzo di Milan da aggiungere deve essere quel tipo di giocatore. Stiamo a vedere cosa succede e a livello di entrate e uscite".

Al Milan piace Karetsas: la richiesta del Genk

Il Genk ha appena rifiutato una proposta da 30 milioni di euro del Borussia Dortmund, facendo leva sul recente rinnovo (firmato a dicembre) fino al 2029. Dimitri de Condé, Head of Football del Genk, ha parlato così del futuro di Konstantinos Karetsas, gioiellino classe 2007 del club belga che piace moltissimo a diverse squadre europee, tra cui anche Milan e Borussia Dortmund: "È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio. Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk". La richiesta è, dunque, di 40 milioni di euro.