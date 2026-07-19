Pellegatti Su Karetsas: “Funzionale per le idee di Amorim, c’è la concorrenza del BVB”
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Carlo Pellegatti commenta le voci che accostano Karetsas al Milan.
Carlo Pellegatti parla nel suo canale YouTube di un nuovo obiettivo di mercato, il giovane classe 2007 Kostantinos Karetsas. Queste le sue parole.
"Un altro ragazzo del 2007, il Milan lo sta monitorando con attenzione ed è il giocatore del Genk Karetsas. È un ragazzo che può giocare proprio nella trequarti, bravo col piede sinistro e il Milan lo sta monitorando. C'è la concorrenza del Borussia Dortmund che ha offerto 30 milioni, il Genk ne vuole 35. Il Milan, che non ha ancora iniziato una vera e propria trattativa, è pronto per cercare di catturare questo giocatore che sembra un giocatore a livello di funzionalità ideale per l'allenatore".
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