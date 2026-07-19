Ricci, partenza dopo un solo anno? Ecco perché e cosa può succedere

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Samuele Ricci potrebbe partire in questa sessione di mercato.

Il calciomercato rossonero non si ferma, anzi, dopo gli arrivi di Goncalo Ramos e Gila, Cardinale vuole continuare a potenziare la rosa con nuovi innesti da mettere a disposizione di Amorim. Oltre agli arrivi però c'è da pensare anche alle partenze e, tra tutti i nomi emersi nelle scorse settimane, in queste ore se n'è aggiunto uno alla lista: Samuele Ricci.

Il giocatore ex Torino infatti, arrivato nella scorsa estate, pare non rientrare proprio nei piani dell'allenatore. Come ha riportato anche Matteo Moretto, esperto di mercato, il giovane classe 2001 non è una priorità per il portoghese e dunque il Milan potrebbe pensare di cederlo per fare cassa. Il suo contratto scade nel 2029 e i rossoneri lo hanno pagato 23 milioni di euro più bonus. Ad oggi non ci sono trattative intavolate ma la situazione potrebbe presto cambiare.