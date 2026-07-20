Sono finiti i Mondiali. Quando tornano i rossoneri a Milanello?
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MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?
Questo il programma di rientro dei vari calciatori ancora assenti in ritiro: chi è in vacanza, chi al mondiale, e chi è in vacanza ma infortunato. Vediamo il piano nel dettaglio.
Estupinan - 24 luglio a Milanello
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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