Sono finiti i Mondiali. Quando tornano i rossoneri a Milanello?

Sono finiti i Mondiali. Quando tornano i rossoneri a Milanello?MilanNews.it
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Oggi alle 00:11News
di Manuel Del Vecchio

MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?

Questo il programma di rientro dei vari calciatori ancora assenti in ritiro: chi è in vacanza, chi al mondiale, e chi è in vacanza ma infortunato. Vediamo il piano nel dettaglio. 

Estupinan - 24 luglio a Milanello
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello