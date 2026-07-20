Sono finiti i Mondiali. Quando tornano i rossoneri a Milanello?

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MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?

Questo il programma di rientro dei vari calciatori ancora assenti in ritiro: chi è in vacanza, chi al mondiale, e chi è in vacanza ma infortunato. Vediamo il piano nel dettaglio.

Estupinan - 24 luglio a Milanello

Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati

Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth

De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth

Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello