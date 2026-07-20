Zaniolo-Udinese, pace fatta: il rinnovo di contratto è vicino

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Vicino l'accordo tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo per il rinnovo di contratto: già domani potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo

Va verso la chiusura una delle telenovelas più piccanti di questo inizio di calciomercato: Nicolò Zaniolo è vicino a rinnovare il suo contratto con l'Udinese, dopo i dissidi di inizio stagione che hanno portato il giocatore, e il suo agente, a puntare i piedi per un adeguamento del compenso. Il calciatore addirittura non si è presentato al raduno e ai primi allenamenti della squadra di Kosta Runjaic, presentando un certificato medico che gli ha permesso di rimanere a casa.

ZANIOLO-UDINESE, RINNOVO FINO AL 2030

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese è ormai a un passo. Dopo il riscatto dal Galatsaray, il giocatore si aspettava un prolungamento con adeguamento dello stipendio che non è arrivato, generando malcontendo e aprendo anche possibilità di uscita che poi non sono state approfondite: anche il Milan era stato accostato, pur non entrando mai in nessun tipo di trattativa. Ora la pace tra Zaniolo e l'Udinese è vicina, come riferisce Tuttomercatoweb.com: l'italiano firmerà un contratto fino al 2030 con il club friulano che gli ha permesso di rilanciare la sua carriera.