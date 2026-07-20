Tinti (ag. Bastoni) sulla Nazionale: “Maldini e Leonardo? Iconici, ma i problemi sono tanti. Pirlo e Paolo si sentono spesso”

vedi letture

Le parole di Tinti su Leonardo, Maldini e Pirlo.

L'agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, ha parlato a Sky Sport della nuova gestione della Nazionale affidata alla coppia Maldini-Leonardo e della possibilità di vedere Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia. Queste le sue parole.

Sul progetto Italia - "Sono dei personaggi iconici, pensano il calcio nella stessa maniera. Sicuramente potrebbero fare il bene dell'Italia, anche se i problemi sono tanti. Io vado spesso a vedere i giovani, non mi sembra sia cambiato molto da quando abbiamo vinto i Mondiali. Il problema è che non gli facciamo fare il percorso. Oggi difficilmente un giocatore di Serie B va in Serie A, e questo purtroppo parte da lontano. È vero che bisogna ripartire, però non è che non ci sono i giocatori bravi, si perdono prima".

Su Andrea Pirlo - "Parlano la stessa lingua. Andrea era un genio in campo, vede il calcio in maniera diversa. Pirlo, quando andò alla Juventus, era stato preso per l'U23, ma poi ha fatto l'allenatore della Prima Squadra. Vinse la Coppa Italia e la Supercoppa. Dopo di lui ci sono stati allenatori bravissimi, che però hanno fatto peggio. Sicuramente Paolo Maldini e Andrea si sentono spesso, quindi immagino che si siano sentiti. Io non ho partecipato"