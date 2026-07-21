Amichevoli estive del Milan, sabato tocca al Celtic: il programma completo
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Il programma completo delle amichevoli estive del Milan.
Questa mattina a Milanello è andata in scena la prima amichevole dei rossoneri in preparazione della prossima stagione. La prima squadra ha infatti giocato e vinto contro il Milan Futuro di Navarro. Un test in famiglia che ha iniziato a inserire minuti nelle gambe in entrambe le squadre rossonere. Sabato prossimo invece, alle ore 16, i rossoneri voleranno in Scozia dove affronteranno i campioni in carica del Celtic. Di seguito il programma completo.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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