La Puma commenta: "Il Milan ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito"
Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato quanto segue sulla seconda maglia del Milan.
Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato quanto segue sulla seconda maglia del Milan: "La storia che questa maglia racconta è una delle più potenti del calcio europeo. Questo Club ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito. L'ala della fenice, l'alloro, le iscrizioni: ogni elemento ha una ragione. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa che onori ciò che questo Club ha dimostrato di saper essere".
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