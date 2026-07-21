La Puma commenta: "Il Milan ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito"

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Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato quanto segue sulla seconda maglia del Milan.

Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato quanto segue sulla seconda maglia del Milan: "La storia che questa maglia racconta è una delle più potenti del calcio europeo. Questo Club ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito. L'ala della fenice, l'alloro, le iscrizioni: ogni elemento ha una ragione. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa che onori ciò che questo Club ha dimostrato di saper essere".