Agresti: "Il Milan spera che qualche club di Premier abbia visto gli highlights belli di Leao e non 90 minuti interi di partita"

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Stefano Agresti, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul futuro di Rafael Leao.

Stefano Agresti, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul futuro di Rafael Leao: "Leao ritiene chiusa la sua avventura al Milan e il Milan ritiene chiusa l’avventura di Leao. Però bisogna trovare un acquirente. Non è che puoi mandarlo via così… Ha un costo per chi lo acquista, ha un costo per il club con l’ingaggio. Quindi occorre trovare qualcuno in Premier che possa spendere 60 milioni per Leao, magari dopo che abbia visto solo qualche highlights bello delle partite di Leao e non i 90 minuti interi".

Leao ora è in vacanza

Dopo aver giocato il Mondiale, terminato per la sua nazionale il 6 luglio contro la Spagna che si è laureata poi Campione del Mondo, per Leao è tempo di vacanza. Una delle mete prescelte per quest'estate è stata la Turchia, dove il numero 10 si trova con la famiglia. La sua presenza è stata confermata dalle storie Instagram di Yagiz Sabuncuoglu, giornalista Turco. Finora, però, non sono arrivate offerte concrete né veri sondaggi da parte delle big. Il Milan non chiuderebbe comunque la porta a una cessione, anche perché davanti a un'offerta da 60 milioni di euro la dirigenza rossonera sarebbe pronta a lasciar partire il portoghese senza particolari resistenze. L'interesse dell'Aston Villa rappresenta quindi il primo segnale di un dossier che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.