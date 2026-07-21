Ordine: "Al Milan manca chi può giocare al fianco in Rabiot nel centrocampo a quattro"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla costruzione della squadra del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla costruzione della squadra del Milan: "Finora sul conto della squadra e dei primi allenamenti non è consigliabile rilasciare commenti né giudizi. Solitamente sono le prime giornate le più insidiose poiché poi, cammin facendo, si colgono invece i reali pregi e difetti della rosa. E allora dico per esempio che il mondiale strepitoso fatto da Rabiot con la Francia e la indiscrezione secondo cui Modric, molto attratto dal nuovo corso tecnico, è disposto ad accettare il rinnovo in rossonero, sono due buoni motivi da cogliere e mettere da parte. Perché poi dalle parole e dalle promesse (impegnative: calcio dominante) bisognerà passare ai fatti.

Con Gila e Gonçalo Ramos di sicuro sono stati colmati due vuoti: uno in difesa per rafforzare il sistema dei tre che faceva acqua tutte le volte che c’era una emergenza, e uno in attacco visto che il centravanti non c’è mai stato in tutto il campionato tra Gimenez, l’adattamento di Leao e l’occasionale utilizzo di Loftus Cheek, forse uno dei più efficaci nel ruolo anche se solo per qualche partita (la migliore quella di Bologna in coppia con Nkunku). Cosa manca allora? Alcune pedine fondamentali per identificare chi può giocare al fianco in Rabiot nel centrocampo a 4 e poi i ricambi indispensabili visto che si giocherà giovedì e domenica senza colpo ferire".