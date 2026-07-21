Inter, Dimarco: "Le principali rivali saranno Milan, Napoli, Juve, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rinforzando"

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Federico Dimarco, esterno dell'Inter, si è così espresso dal ritiro dei nerazzurri in Germania sulla sua ultima annata conclusa con lo Scudetto.

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, si è così espresso dal ritiro dei nerazzurri in Germania sulla sua ultima annata: "Cerco sempre di fare il mio e di dare una grande mano alla squadra. Il mio modo di allenarmi non è cambiato né dopo la delusione della Champions né dopo il Double dell'anno scorso. Cerco sempre di lavorare al massimo. A volte i risultati arrivano di più, altre volte un po' meno, ma per avere la coscienza a posto devi sempre dare il 100%. Questa è la base per continuare a crescere giorno dopo giorno".

Inter per lo Scudetto, ma secondo Dimarco...

"Si combatte allenandosi bene, con voglia ed entusiasmo, seguendo le richieste del mister e, soprattutto, mantenendo la fame di vittoria. Quella è la cosa più importante: se hai fame di vincere, parti già con un passo avanti. Vedo questa Inter come negli altri anni: una squadra che parte per lottare per vincere lo scudetto. Non ci siamo mai nascosti da questo, anche quando in passato non ci siamo riusciti. Penso che tutte le squadre partano allo stesso livello, anche se può avere un piccolo vantaggio chi non disputa la Champions League, perché quella competizione porta via tante energie. Le principali rivali saranno Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rinforzando. Ci sono tante squadre che possono dire la loro nell'arco di tutto il campionato".