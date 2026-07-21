Milan, domani pomeriggio Gila al Flagship Store di via Dante
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Mario Gila domani pomeriggio sarà presente al Flagship Store di Via Dante in centro a Milano. Su MilanNews.it tutta la copertura dell'evento
Per Mario Gila, che ha iniziato la sua avventura in rossonero con grande entusiasmo, è tempo anche di incontrare i tifosi. Lo spagnolo, arrivato dalla Lazio per 27.5 milioni di euro, domani mercoledì 22 luglio, alle ore 17.30, sarà presente al Flagship Store di Via Dante per il classico saluto ai tifosi com'è consuetudine fare per tutti i nuovi arrivati.
MilanNews.it, come sempre, vi garantirà la copertura totale dell'evento con immagini e video.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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