Verso Celtic-Milan: i precedenti in amichevole tra scozzesi e rossoneri

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Celtic-Milan sarà la prima vera amichevole della pre-stagione rossonera: i precedenti tra scozzesi e rossoneri in gare estive

Sabato 25 alle ore 16 il nuovo Milan di Ruben Amorin farà il suo esordio stagionale nella prima gara amichevole. I rossoneri saranno di scena al Celtic Park di Glasgow in un test dove si potranno vedere all’opera le nuove idee del tecnico portoghese. Nonostante i molti giocatori assenti per via del Mondiale, Amorin cercherà di schierare la formazione migliore, anche se probabilmente verranno fatti ruotare tutti (o quasi) i giocatori a disposizione.

I precedenti fra Milan e Celtic in gare amichevoli sono solamente due e risalgono entrambi all’inizio dell’estate 1968, quando le due squadre si affrontarono dall’altra parte dell’Oceano. Il bilancio è di una vittoria scozzese e di un pareggio.

Il 26 maggio 1968 a Jersey il match terminò 1 a 1. Dopo il vantaggio di Wallace, i rossoneri trovarono il pari con Angellilo.

Pochi giorni più tardi (2 giugno) a Toronto, gli scozzesi vinsero 2 a 0 grazie alle reti di Lennox e Gallagher.

In queste due gare, il Milan allenato da Nereo Rocco schierò anche diversi giocatori presi in prestito da altre società italiane per sopperire alle assenze per convocazioni in nazionale (Anquilletti, Rosato, Rivera, Lodetti e Prati) e infortunati (Malatrasi e Scala). I giocatori in questione furono: Signorelli e Salvori dall'Atalanta, D'Alessi e Braida dal Brescia e Quintin dal Losanna.

