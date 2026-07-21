Rrhamani: "Allegri persona molto positiva. Ci stiamo allenando con difesa a 4"

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Il difensore del Napoli Amir Rrahmani rivela quali sono le impressioni dopo i primi allenamenti tenuti dal nuovo allenatore Max Allegri

È iniziata ufficialmente anche sul campo l'avventura di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Dopo l'esonero subito dal Milan, il tecnico di Livorno ha subito trovato una nuova panchina su cui poter sedere e si trova in questi giorni con la squadra a Dimaro, sede del consueto ritiro di inizio anno della formazione partenopea. Ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato il difensore kosovaro Amir Rrahmani che ha rivelato le prime impressioni per quanto riguarda gli allenamenti con Allegri.

RRAHMANI: CON ALLEGRI STIAMO ALLENANDO LA DIFESA A 4

Le parole di Amir Rrahmani dopo i primi allenamenti del Napoli a Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri: "Stiamo lavorando bene, sia con la palla che senza. Speriamo di fare queste due partite nel modo migliore. Allegri? Una persona molto positiva. Ci sentiamo liberi di comunicare con lui. Non che con gli altri non succedesse, ma lo si vede da subito questa positività che ci serve. Modulo? "Per come ci stiamo allenando sembra difesa a 4".