L'ex Ravenna Mandorlini: "Ronaldinho mossa di marketing clamorosa"

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L'ex centrocampista del Ravenna Matteo Mandorlini pensa che l'arrivo di Ronaldinho sia una mossa di marketing clamorosa

È ormai di diverse settimane fa la notizia che Ronaldinho giocherà al Ravenna. Per il brasiliano ex Milan ci sarà anche la possibilità di scendere in campo almeno per un test match, ancora non si sa se pure in gare ufficiali di Serie C. Ma per la società romagnola è un colpo da 90 a livello di immagine e non solo. La pensa allo stesso modo anche l'ex centrocampista ravennate Matteo Mandorlini, oggi svincolato, che è stato intervistato sul tema e ha espresso la sua opinione ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

RONALDINHO AL RAVENNA, MOSSA DI MARKETING CLAMOROSA

Le parole dell'ex Ravenna Matteo Mandorlini sull'affare Ronaldinho: "È stata una mossa di marketing a mio avviso clamorosa, a Ravenna si è percepito veramente un grande entusiasmo, proprio per la città in sé, nel periodo dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture: una mossa geniale. Mi auguro poi che la squadra vada bene, perché quando si hanno tutti gli occhi addosso, da tutto il mondo, il peso specifico di una partita, e tante cose, può cambiare: spero non ci sia un contraccolpo. Ma voglio vederla positivamente, credo sia stata veramente una mossa furba e geniale perché porta entusiasmo, sposta tanto anche a livello economico. E poi avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua a Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio. E come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C è utile, dà una visibilità mondiale".