Dopo il Milan Modric deciderà cosa fare anche con la Croazia: futuro tutto da decidere
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Dopo aver ceduto al pressing del Milan su rinnovo, nei prossimi giorni Modric deciderà cosa fare anche con la Nazionale croata
Dopo aver detto sì al Milan per un'altra stagione, nei prossimi giorni Luka Modric chiarirà anche il proprio futuro con la Croazia. Il capitano avrebbe incontrato il nuovo ct Slaven Bilic per valutare diverse opportunità in vista dei prossimi impegni con la Nazionale a scacchi.
Sul tavolo ci sono un'ultima partita celebrativa in Nations League oppure la prosecuzione dell'esperienza in nazionale per almeno un'altra stagione. Dopo il Mondiale, Modric non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il rinnovo oramai imminente con il Milan dimostra che, quando si parla di lui, nessuna ipotesi può essere esclusa.
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