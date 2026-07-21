Il Milan saluta Off White, presto nuova partnership con Boggi

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Termina la collaborazione triennale con Off White per il Milan: da quest'anno i rossoneri vestiranno Boggi

La rivoluzione del Milan di queste settimane non passa solo dai cambi in dirigenza, dal cambio in panchina e dagli avvicendamenti che ci sono stati e ci saranno nella rosa a disposizione di Ruben Amorim. Quest'anno il club rossonero è pronto anche a cambiare stile dopo tre anni. Stiamo parlando del nuovo style partner che presto verrà annunciato dai piani alti di via Aldo Rossi e che vestirà giocatori e staff rossonero a partire dalla prossima stagione: si passa da Off White a Boggi.

IL MILAN CAMBIA STYLE PARTNER: DA OFF WHITE A BOGGI

Ancora non è stato fatto l'annuncio ufficiale ma la Gazzetta dello Sport conferma una voce delle ultime ore: il Milan cambierà style partner e passerà da Off White a Boggi. Con la azienda di moda nata dal genio del compianto Virgil Abloh si interrompe un rapporto che è durato tre anni e che ha portato a diverse soluzioni molto avveniristiche, tra cui la realizzazione della quarta maglia nella stagione 2024/2025 (in foto). Il club rossonero rimarrà in Italia perché da questa stagione sarà vestito da Boggi, un marchio più classico e che negli ultimi tempi, come dimostra una capsule collection dedicata al Mondiale in Nord America, sta esplorando il mondo del calcio.