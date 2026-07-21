F. Galli: "Mi auguro che la presenza di Kostic sia un ulteriore stimolo per Camarda"

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Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilanNews.it su Francesco Camarda.

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilanNews.it su Francesco Camarda: "Francesco è andato in prestito a Lecce, in Serie A. Una buona scelta? Prima di infortunarsi alla spalla, ha giocato con regolarità e con minutaggi onorevoli, spesso partendo da titolare. Poi, un lungo infortunio (20 partite saltate) e un rientro con il contagocce. Camarda ha 18 anni ma sembra che sia in giro da sempre: la sua precocità – molto mal gestita – ha finito forse per ritorcerglisi contro. Che cosa vorrà fare adesso il ragazzo? E che pensieri hanno per lui i dirigenti del Milan? Tutte le strade sono aperte: può rimanere in prima squadra a fare il secondo di Ramos (ma ancora una volta si rischierebbe di affrettare i tempi), oppure può andare in prestito in una squadra che lo valorizzi maggiormente. Difficile pensare che dopo aver giocato a San Siro, o comunque in Serie A, accetti una categoria che sta quattro gradini sotto, anche se, anche per lui, Navarro potrebbe essere l’uomo giusto. Tra l’altro avrà un concorrente naturale: Andrej Kostić, il cui acquisto è stato annunciato il 31 marzo, anch’egli punta centrale, classe 2007, 1,88 di altezza. Lo scorso anno ha giocato nel massimo campionato serbo segnando dieci gol più due nelle coppe.

Mi auguro che la presenza di Kostic sia un ulteriore stimolo per Francesco. Tutti noi rossoneri aspettiamo la sua definitiva consacrazione in Prima squadra. Tra meno di un mese, sia Christian che Francesco ci permetteranno di saperne di più sul loro futuro".