Visnadi controcorrente: "Non mi appassiona un 41enne che continua. Il Milan ha già Jashari e Ricci"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulla possibilità che Modric possa restare al Milan un altro anno.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulla possibilità che Modric possa restare al Milan un altro anno: "Capisco l’entusiasmo e l’ottimismo di questa notizia, però - perdonatemi - io non riesco ad appassionarmi per un 41enne che continua. Può essere anche fortissimo, e Modric lo è, ma non ci vedo programmazione, non ci vedo presente, non ci vedo l’instant team. Il Milan ha comprato un anno fa uno molto bravo come Jashari e uno bravo come Ricci. Quando giocheranno con Modric? Io non sono favorevole alla sua conferma".

Le ultime su Modric al Milan

Luka Modric è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Croazia, la firma sul nuovo contratto annuale potrebbe arrivare già questa settimana dopo il confronto avuto dal centrocampista con la propria famiglia. L'accordo dovrebbe prevedere uno stipendio da circa 3,5 milioni netti più bonus, in linea con quanto percepito nella passata stagione. L'aspetto economico, però, non sarebbe stato decisivo nella scelta di Luka Modric, che avrebbe infatti accettato di restare per il progetto rossonero e la volontà di mettersi ancora alla prova nonostante i 41 anni.