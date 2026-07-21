Gozzini: "Con Fonseca e Conceicao non fu così! Da quello che si racconta la squadra ha ricambiato l’entusiasmo di Amorim"

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Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espressa su MilanVibes sui primi giorni al Milan di Amorim.

Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espressa su MilanVibes sui primi giorni al Milan di Amorim: “Le novità sono moltissime, c’è stato un cambiamento radicale sia dentro che fuori dal campo. Quello che mi ha colpito è stato vedere un tecnico così entusiasta e carico. Anche il fatto che sia così centrale nel nuovo corso è un segnale molto positivo. Il passato da ex giocatore e la sua giovane età lo aiutano in questo aspetto, anche il rapporto con i giocatori è più ‘carnale’, basti pensare al fatto che lui sia un classe 1985 come Modric. Questo entusiasmo dà slancio anche nell’immagine verso tifosi: vederlo centrale non solo dal punto di vista esterno, con le riunioni costanti con Cardinale e questa importanza nelle scelte di mercato, ma proprio in campo, con questa fisicità e la partecipazione anche ai torelli, come testimoniano gli episodi con Gila nel corso del raduno. La sua gioia di arrivare al Milan è percepita da tutti.

I giocatori hanno accolto con curiosità e partecipazione la nuova figura in panchina. Da quello che si racconta la squadra ha ricambiato l’entusiasmo che ha portato Amorim da quando è arrivato a Milano. Penso che questo aspetto sia la base necessaria per avviare un nuovo corso. Con gli altri due allenatori portoghesi, Fonseca e Conceicao, non fu così”.